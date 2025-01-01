Организаторы представили дизайн футболок Пермского марафона Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

До старта Пермского марафона осталось три дня. Ключевое спортивное мероприятие города пройдет 6 и 7 сентября. На данный момент более 16 тыс. человек зарегистрировались для участия в различных забегах. Организаторы представили дизайн футболок Пермского марафона 2025. Цвета футболок соответствуют определенной дистанции.

Так, Участники заезда на инвалидных колясках (500 метров) получат футболки нежно-голубого цвета.

Юные участники детского забега будут выступать в футболках с элементами рисунка Камилы Камиловой, победившей в конкурсе детских рисунков.

Администрация Перми

Участники дистанции 2025 метров будут одеты в футболки фиолетово-зеленой гаммы, символизирующей статус Молодежной столицы России.

Участники забега на 5 км получат футболки бирюзового цвета, а те, кто бежит 10 км, — футболки цвета утреннего лавандового кофе.

Бегуны полумарафона наденут футболки цвета Пермского заката, а участники марафона — футболки огненного оттенка.

Команды, участвующие в эстафете «Экиден», будут выступать в футболках цвета лайма.

