Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь снова станет меккой для любителей электронной музыки Фестиваль eFest доступен по «Пушкинской карте» Поделиться Твитнуть

Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

Фестиваль электронной музыки и визуального искусства eFest (18+) снова пройдёт в Перми, на открытой площадке у ТРК «СпешиLove», 6 сентября.

Уже в седьмой раз Пермь станет точкой притяжения для поклонников электронной музыки и визуального арта. Огромная сцена и практически безразмерный танцевальный партер, киловатты кристально настроенного звука, лазерные и световые инсталляции, звёзды живой электроники, авторский VJ-контент — всё это слагаемые масштабного open-air, его неповторимой атмосферы, пропитанной футуристической энергией и драйвом.

В лайнапе основной программы:

— ANUQRAM — проект Антона Агошкова и Максима Курофеева; ностальгические мотивы и глубокое звуковое пространство, треки, которые одинаково работают и с сердцем, и с телом;

— BOREY — петербургский диджей и участник международных фестивалей; чистота микса, безупречный саунд-дизайн и цельная музыкальная история;

— SUPACOOKS — дуэт из Еревана; смелые сочетания и «музыкальный салат» для гурманов: свежо, дерзко, точно в ритм ночи;

— TALI MUSS — саундпродюсер Анатолий Мусаев; восточные интонации и энергия прогрессив-хауса; Ganesa — его визитная карточка и маркер стиля;

— VOLEN SENTIR — дуэт, соединяющий этнику и танцевальную ритмику; просторные мелодии, нюансная перкуссия и звуковые пейзажи, где замедляется время.

Основная программа начнётся в 19:00, а перед ней, с 18:00, на главной сцене состоится препати, где свои сеты представят:

— Ranta & Miroshin — резиденты культовых площадок, которые зададут правильный градус groove и мелодики;

— Robert L — стремительно набирающий обороты диджей, участник EFEST 2022 и 2023, сеты которого отмечают за чистоту саунда и чувство драматургии.

EFest — одно из главных open air богатой и разнообразной пермской фестивальной повестки, красивое завершение фестивального лета, позволяющее зарядиться энергией на пороге осени. Под открытым небом вырастет огромная сцена с панорамными LED экранами, где виджеи превратят пространство в живую архитектуру. Сцена станет единым трансформирующимся арт-объектом, причудливые звуки живой электроники равномерно наполнят площадь, лазерные и световые инсталляции украсят ночь слоями цвета, пронизанными сотнями лучей. Музыка и свет создадут единый чувственный образ.

Сеты выстроены как кинематограф: плавные переходы, точные акценты и никакой паузы — от первых сумерек до последнего бита.

На протяжении всего вечера сцену будут оживлять танцевальные перформансы шоу-балета Sabotage под руководством Алексея Громова (Пермь) и хореографического проекта «Бессонница» (Тюмень).

Будет работать фудкорт с корнерами разных кухонь и удобной зоной отдыха; фотозоны и медиаточки помогут поймать идеальный кадр, а понятная навигация и работа поддерживающих служб обеспечат быстрый вход, ясные маршруты и необходимую помощь.

Город долго готовился к этому событию, молодёжь изучала программу, отслеживала начало продажи билетов.

Билеты всё ещё есть, их можно купить только онлайн. Организаторы очень просят обратить на это внимание: на событие нужно приходить с билетами, а также с документами, удостоверяющими возраст: событие предназначено для зрителей старше 18 лет.

EFest — событие в первую очередь для молодёжи, поэтому очень важно, что организаторы фестиваля — Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры — предоставили возможность оплатить билеты при помощи «Пушкинской карты».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.