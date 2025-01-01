С начала года в Перми оформлены земельные участки под 150 многоквартирными домами Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

По информации от городского департамента земельных отношений, в Перми продолжается оформление земли под многоквартирными домами. За первые восемь месяцев 2025 года участки под более чем 150 домами зарегистрированы в кадастре. Для сравнения: в течение 2024 года подобные работы были завершены только для 60 зданий. До окончания текущего года планируется оформить еще порядка 30 участков.

Прежде всего, речь идет о двух- и трехэтажных зданиях, а также строениях, предназначенных для расселения. Ранее земельные участки под этими домами не имели четко определённых границ. Теперь каждый такой дом имеет официально закрепленный участок с уникальным кадастровым номером и установленными границами.

По завершении оформления земельный участок безвозмездно передаётся в общую долевую собственность жильцов дома.

Как подчеркнули в департаменте, данная работа особенно значима для жителей старых домов, где проблема оформления земли долгие годы оставалась нерешенной. Теперь жители получают гарантированные законодательством права на территорию под своим домом, что даёт им дополнительную уверенность в защите своих интересов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.