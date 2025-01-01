В Пермь приехал поезд с победителями конкурса «Большая перемена» Состав со 150 путешественниками следует из Москвы во Владивосток Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Пермского края

Поезд с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» в ходе масштабного «Путешествия мечты» по России остановился 2 сентября в Перми.

Для гостей в краевой столице была подготовлена насыщенная образовательно-развлекательная программа. Она включала в себя: экскурсию на «Промобот», где ребята узнали о истории и этапах производства сервисных роботов от крупнейшего российского производителя, обзорную экскурсию по городу с посещением знаковых локаций, таких как арт-объекты «Счастье не за горами» и «Солёные уши», посещение Музея древностей, где участникам рассказали о геологическом прошлом Земли и истории открытия пермского геологического периода, выставку «Мы защищаем свой родной дом», посвящённую вкладу предприятий Пермского края в развитие оборонно-промышленного комплекса России.

«Путешествие мечты» разделено на два рейса. Первый состав со 150 победителями следует по маршруту Москва—Владивосток, второй отправится 15 сентября из Владивостока в Москву (26 сентября он прибудет в Пермь). Всего в ходе двух рейсов юные путешественники посетят 12 регионов страны, где познакомятся с культурным разнообразием и традициями народов России. В этом году маршрут специально проложен через молодёжные столицы страны — Пермь и Омск.

Передвижение участников осуществляется на специальном поезде «Большая перемена», предоставленном генеральным партнёром проекта — ОАО «Российские железные дороги». В составе оборудованы вагон-лекторий для образовательных мероприятий и вагон-медиастудия.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» и проводится при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года конкурс реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети».

