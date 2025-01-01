Пермские матросы-спасатели за лето вытащили из воды 13 человек Включая пятерых детей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Завершился летний сезон работы спасателей-матросов в местах отдыха у водоёмов в Перми. За три месяца они спасли 13 человек, включая пятерых детей, и оказали первую медицинскую помощь 358 пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Благодаря бдительности спасателей удалось предотвратить 8102 потенциально опасные ситуации на воде и в прибрежной зоне, при общем количестве отдыхающих около 103 тыс.

Власти выразили признательность каждому, кто в течение лета самоотверженно и добросовестно работал, проявляя выдержку и высокий профессионализм.

Ранее сообщалось, что в Перми были организованы три зоны для массового отдыха у воды в июне 2025 года. Первый пляж расположен на правом берегу Камы недалеко от Коммунального моста, второй — на Мотовилихинском пруду, третий — у КамГЭС.

