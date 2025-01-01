Пермский край принимает участие в выставке «Сделано в России» Мероприятие проходит в Москве до 22 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Национальный центр «Россия», https://permkrai.ru/

Выставка «Сделано в России», демонстрирующая достижения отечественного бизнеса, начала работу в Национальном центре «Россия» в Москве. От Пермского края в ней принимают участие компании Bigo.land, «ППМТС Пермснабсбыт» и «Промобот», сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторами выставки является Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Помощь в подготовке к участию в ней, а также в оформлении сертификата «Сделано в России» представителям Прикамья оказал Центр поддержки экспорта Пермского края. На выставке компании региона демонстрируют потенциал Прикамья в высокотехнологичном экспорте в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Работа выставки продлится до 22 октября 2025 года. 21 октября стартует Международный экспортный форум «Сделано в России» — ключевое событие экспозиции.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерины Филимоновой, форум и выставка — это платформа, где российские компании могут продемонстрировать свои инновации, наладить контакты и получить поддержку в выходе на международные рынки.

«Особенно рады видеть участие пермских компаний, которые вносят значительный вклад в развитие несырьевого экспорта региона», — добавила она.

Также в рамках форума «Сделано в России» состоится церемония награждения победителей Всероссийской премии «Экспортёр года-2024». Напомним, на окружном этапе премии предприятия Прикамья заняли призовые места в 10- из 20-ти номинаций. Конкурс отмечает представителей бизнеса, которые показывают выдающиеся успехи в экспорте несырьевых товаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.