Минприроды Прикамья выставило на аукцион 43 лесосеки

Министерство природных ресурсов Пермского края объявило о проведении аукциона, на котором будут разыграны 43 лесных участка.

Аукцион, предназначенный для представителей малого и среднего бизнеса, планируется провести 26 сентября 2025 года. На аукционе предприниматели смогут приобрести право на заключение договоров купли-продажи древесины.

Общий объём древесины, доступной для заготовки, оценивается в 106 тыс. кубометров.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в электронном виде через Универсальную торговую платформу «Сбербанк - АСТ».

Прием заявок начнется 8 сентября в 10:00 по местному времени и завершится 24 сентября в 12:00 по местному времени.

