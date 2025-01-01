Директора УК осудили за падение снега на 98-летнюю жительницу Прикамья Поделиться Твитнуть

В Губахе директор УК выплатила уголовный штраф после инцидента, в котором пострадала пожилая женщина.

Всё случилось в п. Углеуральский 31 января 2025 года. Масса снега и льда сошла с крыши многоквартирного дома прямо на 98-летнюю пенсионерку. Пострадавшую извлекли из-под снежного завала. В результате падения снега женщина получила перелом плеча, который был расценён как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью). Ответственными за происшествие признали руководителя управляющей компании и начальника участка, обслуживающего жилой фонд. Судебным решением им были назначены уголовные штрафы.

В отделение судебных приставов в Губахе и Гремячинске поступил исполнительный документ о взыскании с 57-летней сотрудницы УК штрафа 70 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, исполнительное производство завершено в связи с выплатой всей суммы.

