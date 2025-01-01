В Пермском крае предприниматель свернул торговлю сигаретами у детского сада Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В Чернушка Пермского края судебные приставы заставили предпринимателя прекратить реализацию табачных изделий возле дошкольного учреждения.

Как было установлено, 31-летний владелец магазина продавал сигареты в непосредственной близости от детского сада. Согласно российскому законодательству, торговые точки, реализующие табачную продукцию, должны быть удалены от территорий образовательных учреждений не менее чем на 100 м. Данный факт являлся прямым нарушением федерального закона, направленного на защиту здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма и последствий употребления табака.

Суд признал коммерческую деятельность предпринимателя в данной точке незаконной и вынес решение о прекращении торговли табаком и никотинсодержащей продукцией.

Судебный пристав проинформировал должника об открытии исполнительного производства и предупредил о возможных административных санкциях в случае неисполнения требований. Предприниматель, не дожидаясь применения штрафных мер, добровольно выполнил требования, что было зафиксировано соответствующим актом судебных приставов.

