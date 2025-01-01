В Пермском крае открылся первый в ПФО школьный литературный клуб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках общероссийского проекта «Чтецкие программы», реализуемого Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ, по всей стране создаются литературные клубы в школах. Первыми на их открытие подали заявки образовательные учреждения из Калужской области, Пермского края и Чукотского автономного округа.

Как сообщили в Минобре Прикамья, в Перми руководителем клуба стала преподаватель русского языка и литературы Любовь Овчинникова из школы № 30. По её словам, распространенное мнение, что современные подростки не читают, ошибочно. Они читают, часто очень много, просто не классическую литературу, а современную. Поэтому вступление в клуб, говорит Овчинникова, — это возможность познакомиться с качественными новинками.

Она также рассказала, что в школе таких клубов ещё не было. В первый год планируется работа с учениками 7-10 классов вместе со школьным библиотекарем.

«Думаю, детям будет интересно найти единомышленников, ведь чаще всего сегодня ребятам не так просто заводить новые знакомства», — поделилась педагог.

