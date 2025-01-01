Прокуратура оспорила право частной собственности на берег Камы в Ленинском районе Перми Владельца участка обязали демонтировать ограждение Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По иску прокурора оспорено право частной собственности на прибрежную зону Воткинского водохранилища в Ленинском районе Перми, сообщили в надзорном органе.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку состояния береговой линии Камы в черте краевого центра. Основанием для контрольных мероприятий стали жалобы жителей, столкнувшихся с ограничением доступа к части городской набережной.

По итогам прокурорской проверки в судебные органы было подано исковое заявление с целью оспорить право частной собственности на участок земли, находящийся вблизи городского пляжа.

Ленинский районный суд Перми поддержал требования надзорного ведомства, обязав владельца участка обеспечить беспрепятственный проход к береговой полосе Камы, демонтировав установленное бетонное ограждение.

Судебное решение вступило в силу и находится на контроле природоохранной прокуратуры, следящей за его исполнением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.