Около 1,5 тысячи осуждённых в Пермском крае сели за парты 1 сентября В системе ГУФСИН Прикамья заработали 25 образовательных учреждений различного типа

Приблизительно 1,5 тыс. заключённых в исправительных учреждениях, подведомственных ГУФСИН России по Пермскому краю, возобновили обучение с началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе управления.

В новом учебном году в системе ГУФСИН Прикамья заработали 25 образовательных учреждений различного типа: одна общеобразовательная школа и 24 учебно-консультационных пункта. В этих учреждениях обучаются свыше 800 осуждённых, включая 65 несовершеннолетних, содержащихся в Пермской воспитательной колонии, а также около 640 человек, получающих профессиональное образование.

Для практических занятий в исправительных учреждениях края оборудовано 51 учебно-производственная мастерская и 65 специализированных кабинетов. Осуждённые имеют возможность освоить ряд профессий, востребованных как в производственных зонах исправительных учреждений, так и на рынке труда. Обучение ведётся по двум программам среднего профессионального образования («Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и «Слесарь по ремонту строительных машин») и 47 программам профессиональной подготовки. Штат преподавателей и мастеров производственного обучения насчитывает более 135 чел.

Кроме того, ведется работа по получению осужденными высшего образования. Обучение в вузах осуществляется с использованием дистанционных технологий.

