Госинспекция труда изучит обстоятельства смерти в Прикамье сотрудника ПАО «Россети»

Фото: Информационный центр СК России

Государственная трудовая инспекция в Пермском крае начала расследование обстоятельств происшествия, в результате которого погиб сотрудник филиала ПАО «Россети», а именно Пермского предприятия магистральных электрических сетей.

Согласно уведомлению, полученному от работодателя, 2 сентября на территории Пермского линейного участка в Чернушке водитель грузового автомобиля, имеющий 5-й разряд, был найден мёртвым в кабине машины.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи зафиксировали смерть работника 1965 г.р. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае, ответственный за вопросы охраны труда, заявил, что в данный момент формируется комиссия для расследование данного несчастного случая. Комиссия установит обстоятельства и причины гибели сотрудника. В ближайшее время будет проведён юридический анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая режим работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы, которые позволят установить окончательную причину смерти. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.

