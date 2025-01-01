«Пермскую концессионную компанию» возглавил Валерий Захваткин Ранее он был министром экономического развития Удмуртии Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По данным «СПАРК-Интерфакс», в «Пермской концессионной компании» произошла смена руководителя. Валерий Захваткин занял пост генерального директора.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», Захваткин родился в Ижевске в 1965 году, в 1987 году окончил Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, после чего работал на разных предприятиях Удмуртии. В начале 90-х перешёл в министерство экономического развития республики, где занимался вопросами конверсии, впоследствии став заместителем министра и, наконец, главой министерства с 1999 по 2003 год. В 2003 году Захваткин переехал в Пермь, где три года возглавлял главное управление экономики Пермской области, после чего вернулся в Удмуртию и возглавил оборонный «Ижевский механический завод». По словам источников, он также работал в структурах Минобороны.

На посту директора ООО «Пермская концессионная компания» Валерий Захваткин сменил Андрея Кулика. Кулик, возглавил компанию в октябре 2024 года, ранее он работал в банковском секторе и занимал должность заместителя министра экономического развития Крыма.

«Пермская концессионная компания» была создана для управления строительством нового моста через Чусовую. Первоначально учредителями считались структуры, близкие к АО «Стройтрансгаз», генеральному подрядчику проекта. Концессионное соглашение подписано в 2017 году и предполагало строительство нового моста рядом с существующим и реконструкцию старого. Новый мост был открыт в конце 2022 года, после чего старый мост закрыли на ремонт, который до сих пор не завершён.

В прошлом году контракт с «Стройтрансгазом» был расторгнут из-за неисполнения обязательств. Тогда же в «Пермской концессионной компании» сменились владельцы: соучредителями стали Александр Савельев из Москвы и Виталий Братчиков из Перми. Одновременно новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59», учредителем которого является краевое АО «Корпорация развития Пермского края». Стоимость моста с подъездами в ценах 2024 года оценивалась в 18,4 млрд руб., и в бюджете на 2025-2027 годы планируется выделить ещё более 3 млрд руб.

Источник на строительном рынке предполагает, что смена гендиректора связана с медленным ходом реконструкции.

