В Прикамье сотрудник ООО «Урал Строй Монтаж» получил тяжёлую травму Начато расследование

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего с сотрудником ООО «Урал Строй Монтаж», чья основная деятельность – ремонт техники и оборудования.

В уведомлении, отправленном работодателем в Инспекцию, сообщается, что 31 августа 2025 года ночью, когда выполнялся плановый ремонт ленточного фильтра на территории предприятия-заказчика, электрогазосварщик упал в технологический проём.

Согласно заключению врачей, у пострадавшего зафиксированы закрытый компрессионный перелом тела позвонка, ушибы затылка и правой скулы, закрытый перелом шиловидного отростка правой лучевой кости без смещения, классифицирующиеся как тяжелые повреждения.

Создана комиссия для расследования инцидента, идёт поиск свидетелей, опрашиваются представители работодателя, изучается документация, связанная с трудовой деятельностью пострадавшего.

В связи с инцидентом в отношении работодателя инициирована внеплановая проверка.

В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут применены административные меры, а результаты расследования будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против виновных, прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

