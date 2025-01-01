Замминистра тарифного регулирования Пермского края назначена Инна Доминова Ранее занимала должность заместителя прокурора Мотовилихинского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве тарифного регулирования Пермского края произошло кадровое усиление за счет бывшего сотрудника прокуратуры. Инна Доминова заняла пост заместителя министра, информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в министерстве, назначение состоялось в июле 2025 года. В качестве статс-секретаря Инна Доминова будет отвечать за работу правового управления.

Ранее, с 2023 года, эту позицию занимала Ирина Махнева, которая покинула свой пост по собственному желанию. До перехода в минтарифов Махнева имела более чем 20-летний опыт работы в прокуратуре Индустриального района Перми, где на протяжении 14 лет занимала должность заместителя прокурора.

Новый статс-секретарь также имеет опыт работы в органах прокуратуры. По общедоступным данным, Инна Доминова ранее занимала должность заместителя прокурора Мотовилихинского района Перми.





