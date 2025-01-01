Летом пермяки стали чаще интересоваться образовательными услугами и бытовыми сервисами Также у жителей Перми выросли запросы на курсы информационных технологий и бизнеса Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито Услуг» проанализировали запросы пермяков в июле этого года. Как выяснилось, у жителей краевой столицы стали пользоваться большей популярностью образовательные и бытовые сервисы. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

В сфере образования жители Перми активнее интересовались услугами в области красоты и здоровья (рост на 53%, цена 7, 1 тыс. руб.), обучения вождению (прирост 22%, цена 1,3 руб.), спортивных занятий и танцев (увеличение на 40%, стоимость 750 руб.), а также курсами рисования и дизайна, где зафиксирован рост 91% при средней стоимости от 750 руб.

Особо выделились курсы информационных технологий и бизнеса, где количество запросов увеличилось в 2,7 раза, а средняя стоимость составила 3 тыс. 250 руб.

Среди ремонтных работ чаще вызывали специалистов по установке дверных конструкций (плюс 35%, цена 3 тыс. руб.), монтажу потолочных систем (рост 28%), созданию дизайн-проектов интерьера (увеличение 19%) и работам с гипсокартоном (плюс 45%).

Также зафиксировано увеличение спроса на ремонт электроники и бытовых приборов, особенно на починку принтерного оборудования (прирост 46%), игровых консолей (рост 36%), посудомоечных устройств (плюс 36%) и холодильных установок (увеличение 15%).

В области бизнес-услуг сохраняется востребованность бухгалтерского учета и финансов, где отмечен рост запросов на 11%, средняя стоимость, по данным «Авито Услуг», начинается от 1,2 тыс.руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.