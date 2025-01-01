Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов в регионе. Встреча состоялась в Москве 2 сентября, сообщается на сайте краевого правительства.

«Не так давно я был у вас в Пермском крае. Обсуждали активное строительство в регионе. Целый ряд специальных проектов, в том числе и федеральных, создание при федеральной поддержке медицинских объектов, социальной инфраструктуры — всё это напрямую влияет на уровень жизни людей. И, конечно, возведение объектов культуры и образования, которыми вы также занимаетесь», — отметил премьер-министр.

Дмитрий Махонин поблагодарил его за поддержку Пермского края. Он рассказал, что благодаря федеральному финансированию за последние пять лет в регионе удалось открыть 23 крупных объекта здравоохранения, в том числе краевую инфекционную больницу, детский реабилитационный центр, по концессионному соглашению продолжается строительство крупнейшего в стране онкоцентра на 550 мест. В сфере культуры жителей Пермского края в ближайшее время ожидает долгожданное событие — открытие нового здания Пермской художественной галереи, площадь которого почти в семь раз превышает площадь предыдущего (более 20 тыс. кв. м).

Высоких показателей удалось достичь и в развитии инфраструктуры сферы образования. В Прикамье возвели 27 детских садов и 36 школ, 17 из которых — при федеральной поддержке. Важным событием перед началом учебного сезона 2025/26 стало завершение реконструкции и открытие исторического корпуса Пермского хореографического училища, который является одним из лучших в России. В планах на ближайшие пять лет — строительство 56 и ремонт почти 100 учреждений образования.

В сфере дорожной отрасли значимым событием стал ввод нового участка трассы М-12, который соединил Пермский край со Свердловской областью и Башкирией. Кроме того, в региональном центре открыли движение по новому участку ул. Крисанова, запустили движение через новый тоннель под Транссибом на ул. Вишерской. За счёт федеральной поддержки за 2020-2024 годы было закуплено 313 автобусов, 44 трамвая и 16 электробусов.

Михаил Мишустин обратил внимание на активное использование в Прикамье всех мер поддержки для развития дорожной инфраструктуры.

«Все эти объекты нужно объединять дорогами, чтобы жители и гости из других регионов могли комфортно до них добираться. Как подчеркивал президент, от чёткой и слаженной работы транспортного комплекса зависит качество жизни людей, укрепление промышленности и рост экономики. Вы активно используете все доступные инструменты, бюджетные кредиты и льготные меры поддержки», — добавил он.

Стороны также обсудили развитие экономики и промышленности в Прикамье. Как рассказал Дмитрий Махонин, в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки инвестиционной деятельности. В частности, новые налоговые льготы, специальные инвестиционные контракты, совместная работа с Федеральным фондом промышленности, а также реализация механизма «приоритетный инвестиционный проект». За последние пять лет соответствующий статус получили 106 проектов, общий объём вложений оценивается в более 400 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.