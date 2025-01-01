За пять лет в Пермском крае ввели 9,3 млн квадратных метров жилья Дмитрий Махонин представил на стратсессии в Москве опыт региона по повышению доступности жилья Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в стратегической сессии, посвящённой повышению доступности жилья. Мероприятие прошло 2 сентября в Москве под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Открывая стратсессию, премьер-министр обратил внимание на системную работу федерального правительства по повышению доступности и качества жилья. В частности, ведётся реализация ряда ипотечных программ с льготной ставкой, отменены дополнительные комиссии банков при оформлении льготной ипотеки, ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек субсидируются совместно с Банком России.

Строительная сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей и жильём, и работой. Поэтому, по словам Михаила Мишустина, ситуация должна быть под постоянным контролем. Он отметил, что в течение предыдущих лет эта сфера развивалась динамично, сформировав неплохой запас прочности, и сейчас важно не утратить накопленный потенциал, чтобы выполнить задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В том числе ввести, напомню, к 2030 году более 660 млн кв. м жилья. А также расселить не менее 6,2 млн «квадратов» аварийного фонда. Глава государства обратил особое внимание на необходимость увеличения объёмов индивидуального жилищного строительства. На предоставление земельных участков и обеспеченность их сопутствующей инфраструктурой. На создание надёжных механизмов, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в такие дома. Комплекс мероприятий по этому направлению уже реализован», — сообщил Михаил Мишустин.

Дмитрий Махонин представил опыт Пермского края. Он рассказал, что в регионе поддерживаются высокие темпы жилищного строительства, в том числе благодаря федеральной поддержке. Так, за пять лет в регионе было введено 9,3 млн кв. м жилья, 60% из которых — в индивидуальном жилищном строительстве. До конца 2030 года запланировано строительство ещё 8,8 млн «квадратов». В данный момент в стадии возведения находится 1,9 млн кв. м в многоквартирных домах. По объёмам ликвидации аварийного жилья регион сохраняет в стране третье место. За шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тыс. жителей, до 2030 года планируется переселить ещё 26 тыс. чел.

В регионе активно применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого заключено уже 40 договоров о реновации территорий. Общая площадь проектов составляет 770 га, градостроительный потенциал — более 2,7 млн кв. м жилья. Губернатор подчеркнул, что механизм позволяет разгрузить региональный бюджет, а жители получают и новое жильё, и необходимую инфраструктуру в шаговой доступности. Застройщики принимают на себя обязательства по возведению социальных и спортивных объектов, дорожных развязок, библиотек, создают скверы и бульвары — в целом запланировано строительство 37 таких объектов.

КРТ также позволяет вести эффективную работу по расселению и сносу аварийного и ветхого жилья. В пяти проектах КРТ запланировано расселение 63 тыс. кв. м. Полученные в рамках торгов средства застройщиков также направляются на расселение ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, власти заключили уже 14 договоров КРТ индивидуального жилищного строительства. Общая площадь составляет 517 га. Улучшить жилищные условия смогут более 3 тыс. семей.

«Первый такой проект реализовали досрочно вблизи Перми — он же один из первых по ИЖС в России. Площадь вовлекаемой территории составила 4 га, жилая застройка — 4 тыс. кв. м. Это 30 жилых домов», — рассказал Дмитрий Махонин.

Ещё один механизм позволяет семьям в Прикамье при рождении детей получить компенсации до 37,5% от стоимости жилья. Он реализуется в рамках федерального проекта «Молодая семья» и дополняется региональной программой. Благодаря ему очередь за пять лет сократилась в три раза. Жилищные условия смогли улучшить уже свыше 7 тыс. семей, 80% — за счёт региональной программы.

В своём выступлении Дмитрий Махонин также уделил внимание уровню газификации Пермского края. За пять лет он вырос до 76,1%, построено и переложено 460 км сетей, модернизировано 79 котельных. Средства направляются из федерального и краевого бюджетов, привлекаются частные инвестиции: с 2020 года в проекты вложено 16 млрд руб. В планах до 2030 года выполнить модернизацию ещё 582 км сетей и 121 котельной.

«Строительство нового жилья в основном сконцентрировано в крупных городах. Предложил проработать механизмы, связанные с мотивацией компаний строить дома в небольших населённых пунктах с возведением коммунальной инфраструктуры параллельно или одновременно с жильём. Также предложил выделить в бюджетном кредитовании отдельную подпрограмму для финансирования инфраструктурных проектов в рамках индивидуального жилищного строительства. Благодарю правительство России за возможность представить опыт Пермского края на стратегической сессии и поддержку наших проектов», — резюмировал губернатор в своем telegram-канале.

