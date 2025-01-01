На СВО погибли два военнослужащих из Прикамья Николай Белослудцев и Михаил Деменев были уроженцами Верещагино и Очёра Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач погибли рядовые Николай Белослудцев и Михаил Деменев. Об этом сообщается на официальной странице Очёрского округа в соцсетях.

Николай Белослудцев родился 4 июля 1978 года в с. Вознесенск Верещагинского района. Позже его семья переехала семьей в Очёрский район, где Николай закончил школу и Очёрское училище. Он получил профессию тракториста, работал в ООО «Очёрское» и на машиностроительном заводе.

Михаил Деменев родился 20 февраля 1983 года в Очёре. Он учился в местной школе, а после закончил профессиональное училище № 38, работал слесарем-ремонтником, строителем на предприятиях Очёра.

В администрации муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибших. Прощание с военнослужащими пройдёт 4 сентября в Очёрском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6) в 12:00. Гражданская панихида назначена на 12:30.

