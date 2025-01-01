Пермякам рассылают сообщения от имени чиновников минприпроды В ведомстве призвали не поддаваться на провокации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края сообщили, что от имени сотрудников ведомства, используя фейковые аккаунты, пользователям рассылаются сообщения в мессенджере Telegram.

«Мошенники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду. Призываем сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — сообщили в минприроды.

При получении таких сообщений пермякам советуют проигнорировать их и заблокировать аккаунт отправителя. А если пользователь стал жертвой мошенничества или ему известны подозрительные активности, то нужно сразу сообщить об этом правоохранительным органам.

Отметим, сообщения в соцсетях с фейковых аккаунтов городских и краевых чиновников приходят пермякам регулярно. Эта тенденция началась несколько лет назад.

