Алёна Бронникова Ветеран оборонного предприятия может стать почётным гражданином Пермского края Предложение внесено в гордуму Перми Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в Пермскую городскую думу предложение о присвоении председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашиду Дзунза звания «Почётный гражданин Пермского края». Соответствующий проект решения опубликован на сайте гордумы.

Как сообщается в проекте документа, в случае поддержания депутатами инициативы мэра представление наградить Рашида Дзунза почётным званием направят в адрес губернатора Прикамья. Авторы инициативы отмечают выдающиеся заслуги главы совета ветеранов предприятия в развитии моторостроительной отрасли, личный вклад в развитие ветеранского движения в Пермском крае и многолетнюю плодотворную деятельность.

Контроль исполнения решения будет возложен на комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.