Общественную организацию обязали отремонтировать непригодное бомбоубежище в Перми Площадь объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Надзорные органы выявили в Перми нарушения при проверке объекта, включённого в перечень защитных сооружений гражданской обороны. Как рассказали в ГУ ФСПП России по Пермскому краю, проверку не прошло здание гаража общей площадью более 2 тыс. кв. м.

Отмечается, что здание находится на балансе регионального отделения Общероссийской общественной организации. При этом сама организация по роду деятельности имеет непосредственное отношение к обеспечению безопасности граждан.

«Было установлено, что объект не готов к приёму населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей укрытия людей. В помещении была нарушена гидроизоляция: стены имели следы влаги, наблюдались подтёки. Это стало основанием для подачи иска с требованием обязать юридическое лицо привести убежище в соответствие с законодательством о гражданской обороне», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для устранения нарушений суд предоставил ответчику полгода. Под контролем судебных приставов решение суда было исполнено в течение двух месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.