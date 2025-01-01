В Пермском крае почтили память 85 защитников Чердыни Они погибли в 16 веке Поделиться Твитнуть

фото из Дзен-канала "Пермские истории"

В Чердыни Пермского края состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 85 героям, павшим в 1547 году при защите города. В месте их захоронения установлен храм, где было совершено богослужение. Об этом сообщает ВЕТТА.

Глава Чердынского округа Анна Батагова подчеркнула, что воины Чердыни стали воплощением доблести и жертвенности. В 1547 году они дали отпор отрядам Ногайской орды в окрестностях д. Кондратьева Слобода. Воины погибли, но закрыли врагам дорогу на Чердынь, город был спасён.

После молитвы участники мероприятия посетили Троицкий холм, где была представлена историческая реконструкция под названием «Сказание о чердынских ратниках». В течение дня для посетителей мероприятия были организованы экскурсии, лекции, мастер-классы с участием местного клуба исторической реконструкции, а также благотворительная ярмарка.

