Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 12,8% Убытки нерентабельных компаний выросли в 2 раза

Константин Долгановский

Согласно предварительным статистическим данным, с января по июнь 2025 года предприятия Пермского края, за исключением малого бизнеса, кредитных и государственных учреждений, а также организаций, штат которых не превышает 15 чел., продемонстрировали положительный совокупный финансовый результат в 201,8 млрд руб. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В регионе в целом 72,4% предприятий завершили отчётный период с прибылью. Общая сумма прибыли составила 225,4 млрд руб., что на 7,2% меньше, чем в январе-июне 2024 года. Убытки нерентабельных предприятий, напротив, увеличились в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 23,5 млрд руб.

Промышленные предприятия региона также показали положительный сальдированный финансовый результат за первое полугодие, который достиг 166,3 млрд руб. Доля прибыльных промышленных организаций в крае составила 65%, а их суммарная прибыль — 184,6 млрд руб. (на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года).

