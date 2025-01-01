Хакеры взломали сайт Пермского авиационного техникума Взломщики потребовали 10 тысяч долларов за восстановление работы портала Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 сентября, неизвестные взломали сайт Пермского авиационного техникума им. Швецова. После этого на электронную почту образовательного учреждения поступило письмо от некой «группы активистов». Авторы письма требовали 10 тыс. долларов за восстановление работы сайта и данных, хранящихся на серверах.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на директора техникума Александра Дическула, люди, которые стоят за этой атакой, признались в этом, а техникум взаимодействует с соответствующими службами — «делаются все необходимые в данной ситуации шаги».

По информации издания, согласно неофициальным данным, сайт якобы уже не удастся восстановить, поскольку его код слишком сложный. В настоящее время при попытке зайти на сайт техникума пользователи видят ошибку.

