В Перми преподаватель колледжа перевёл мошенникам 666 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

В отдел полиции №4 Мотовилихинского района Перми обратился 61-летний местный житель, работающий преподавателем в одном из городских колледжей. Он сообщил, что стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что однажды вечером ему в мессенджере пришло сообщение, якобы от заместителя директора его учебного заведения, с просьбой получить идентификационный номер на портале Госуслуг и отправить его. Затем он получил уведомление о попытке взлома его аккаунта и предложение позвонить по указанному номеру. Доверившись звонку, мужчина поговорил с неизвестным, представившимся сотрудником службы безопасности Госуслуг. Следуя инструкциям по телефону, потерпевший дважды перевел деньги на незнакомые счета на общую сумму 666 тыс. руб., после чего связь прервалась.

Лишь через несколько дней мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Полиция призывает граждан к осторожности и бдительности. Никогда не следует совершать денежные переводы по инструкциям, полученным по телефону.

