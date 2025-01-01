Обходчики УИК актуализировали данные 1,1 млн избирателей в Пермском крае Они посетили более 755 тысяч домовладений Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Майорова

Правительство Пермского края

В Пермском крае завершилась первая волна подомового обхода избирателей, проводимого в рамках инициативы «ИнформУИК».

Как сообщили в крайизбиркоме, обходчики посетили 755 359 домовладений, что составляет 75% от общего числа по региону. В 597 849 случаях (79% от посещённых квартир и домов) жильцы открыли двери и ответили на вопросы. В результате были актуализированы данные по 1 127 614 избирателям, что эквивалентно 58% от общего числа избирателей в Пермском крае.

Обходчики также информировали жителей о предстоящих выборах губернатора Пермского края и доступных способах голосования.

Если представители УИК ещё не посетили вас, в крайизбиркоме рекомендуют не волноваться: обход продолжится до 7 сентября. «Они обязательно дойдут до каждого домовладения», — пообещали в комиссии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.