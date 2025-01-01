В Перми в августе увеличился объём предложения на вторичном рынке жилья Медианная цена квадратного метра выросла до 112 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным аналитического сервиса «Яндекс Недвижимость», в августе 2025 года вторичный сектор крупнейших городов России характеризовался незначительными колебаниями цен. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в городах-миллионниках составила 144 тыс. руб., продемонстрировав прирост на 0,5% по сравнению с июлем. При этом объём предложения на рынке этих городов за прошедший месяц несколько сократился — на 2,1%.

В Перми в августе 2025 года медианная цена квадратного метра составила 112 тыс. руб., что на 1% выше июльского показателя. Количество доступных для покупки объектов увеличилось на 7,7% за месяц. Медианная суммарная стоимость квартиры составила 5,3 млн руб., а средняя площадь — 47 кв. м.

Лидером по темпам роста стоимости квадратного метра среди городов-миллионников в августе стал Санкт-Петербург (увеличение на 1,7% до 222 тыс. руб.). Наибольшее снижение отмечено в Самаре (-0,3% до 117 тыс. руб.).

По мнению Евгения Белокурова, коммерческого директора Яндекс Недвижимости, вторичный рынок в городах-миллионниках в августе сохранял обычную сезонную динамику. Ценовые изменения в большинстве городов были минимальными. Параллельно наблюдалось умеренное сокращение числа предложений, что типично для конца летнего сезона. С наступлением осени, когда традиционно наблюдается подъем активности, можно прогнозировать увеличение количества сделок, особенно при условии вероятного дальнейшего снижения ключевой ставки.

