Циклон «Томас» принесёт в Пермский край сильные дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Начиная со 2 сентября и до завершения текущей рабочей недели, погодные условия в Пермском крае будут формироваться под влиянием циклона «Томас». Об этом сообщили в ГИС-центр ПГНИУ.

Этот атмосферный вихрь, перемещающийся с территории Татарстана в направлении Башкирии и далее к Южному Уралу, примечателен тем, что накануне вызвал обильные осадки в некоторых районах Вологодской области. Там за сутки выпало около 94 мм осадков, что составляет почти 15% от годовой нормы и значительно превышает обычный объем осадков для сентября.

В Пермском крае также прогнозируется выпадение значительного количества осадков (до 40 мм). Однако точное местоположение зон наиболее интенсивных дождей пока неизвестно, поскольку различные метеорологические модели предоставляют отличающиеся данные.

При этом в южной части региона ожидается приток тёплого воздуха, сначала за тёплым фронтом сегодня, а затем и в пятницу. Этот приток тёплого и влажного воздуха приведёт к тому, что ночи будут относительно тёплыми (+15°), несмотря на сентябрь. Дневной прогрев воздуха будет сдерживаться облачностью, тем не менее, в южных районах края и в Перми днём температура может подняться до +17…+21°, а в пятницу, возможно, и до +23°. Также существует вероятность гроз.

К северу от Перми будет значительно прохладнее: 3 и 4 сентября днём из-за продолжительных дождей температура не превысит +13…+16°. Однако с пятницы влияние циклона в этой области ослабеет, и начнется потепление, в выходные дни температура поднимется до +20°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.