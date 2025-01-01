В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту хищения песчано-гравийной смеси Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила разработки недр в пределах прибрежной зоны Камы и устья реки Малая Язовая и установила, что некая организация, применяя специализированную технику — экскаватор и грузовые автомобили, — нелегально осуществляла добычу и вывоз песчано-гравийной смеси, при этом не обладая необходимыми разрешениями и лицензиями для осуществления данного вида деятельности.

В связи с указанными обстоятельствами материалы прокурорской проверки, на основании ст. 37 УПК РФ по факту кражи песчано-гравийной смеси, были переданы в следственные органы для вынесения решения о привлечении виновных к уголовной ответственности.

После анализа прокурорского постановления правоохранительными структурами было открыто уголовное производство по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (скрытое завладение чужой собственностью, повлекшее значительный ущерб).

Ход расследования контролируется природоохранной прокуратурой.

