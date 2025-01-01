Пермские власти оценили организацию безналичной оплаты в транспорте в 25 млн рублей Подрядчик должен контролировать работу терминалов в автобусах и трамваях города Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми ищут компанию, которая будет обеспечивать прием безналичной оплаты за проезд и провоз багажа в общественном транспорте краевой столицы. Городское управление транспорта объявило соответствующий тендер, информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 25 млн руб.

Выбранный подрядчик должен будет организовать выпуск и распространение транспортных карт, в том числе льготных проездных, продавать билеты по различным каналам: пункты обслуживания, мобильное приложение, бесконтактные банковские карты.

В его обязанности также должен входить контроль работs терминалов, установленных в трамваях и автобусах столицы региона.

Услуги должны предоставляться на всей территории Перми с обязательным использованием Интернета. Объём оказываемых услуг будет определяться суммой пополнений транспортных карт и стоимостью всех реализованных билетов.

Контракт будет действовать с момента подписания до 30 ноября 2025 года.

