Пермские власти оценили организацию безналичной оплаты в транспорте в 25 млн рублей
Подрядчик должен контролировать работу терминалов в автобусах и трамваях города
В Перми ищут компанию, которая будет обеспечивать прием безналичной оплаты за проезд и провоз багажа в общественном транспорте краевой столицы. Городское управление транспорта объявило соответствующий тендер, информация появилась на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 25 млн руб.
Выбранный подрядчик должен будет организовать выпуск и распространение транспортных карт, в том числе льготных проездных, продавать билеты по различным каналам: пункты обслуживания, мобильное приложение, бесконтактные банковские карты.
В его обязанности также должен входить контроль работs терминалов, установленных в трамваях и автобусах столицы региона.
Услуги должны предоставляться на всей территории Перми с обязательным использованием Интернета. Объём оказываемых услуг будет определяться суммой пополнений транспортных карт и стоимостью всех реализованных билетов.
Контракт будет действовать с момента подписания до 30 ноября 2025 года.
