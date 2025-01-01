Демонтаж бетонных плит на старом мосту через Чусовую в Перми начнётся на этой неделе Все подготовительные мероприятия завершены Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми подрядчик готовится к ключевому этапу работ на старом мосту через реку Чусовую, а именно к разборке плит. Все подготовительные мероприятия уже завершены: системы освещения, боковые ограждения и тротуары демонтированы, асфальтовое покрытие и гидроизоляционный слой сняты. Под мостовой конструкцией установлены временные поддерживающие сооружения, а также деревянные платформы для обеспечения безопасной работы персонала. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

После удаления старых плит начнётся установка новых. Затем мост будет поднят на необходимую высоту, его опоры будут укреплены бетонным раствором, и сооружение опустят обратно. В результате этого оба моста (и старый, и новый) будут иметь одинаковую высоту.

Начало демонтажа бетонных плит намечено на текущую неделю. Для этой цели будет задействован специализированный 80-тонный автокран, который в настоящий момент доставляется подрядчиком на строительную площадку.

Стоит напомнить, что в рамках проекта реконструкции замене подлежит лишь определенная часть моста. Планируется выполнение резки и замены бетонных плит в пролетах с 1-й по 5-ю опоры (счёт начинается со стороны Перми). В пролетах с 5-й по 14-ю опоры установлена усиленная ортотропная плита, которая не требует замены.

