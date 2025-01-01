Экс-начальник уголовного розыска Прикамья возглавил отделение МВД в Александровске Приказ о назначении подписан в конце августа Поделиться Твитнуть

Вячеслав Голдобин

ГУ МВД России по Пермскому краю

На должность начальника отделения МВД в Александровске назначен полковник полиции Вячеслав Голдобин, ранее занимавший пост руководителя уголовного розыска. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», приказ о назначении был подписан в конце августа.

Известно, что в 2018 году Голдобин руководил управлением уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю, а в 2021 году принял решение об уходе на пенсию из органов внутренних дел.

После увольнения Вячеслав Голдобин некоторое время работал в гражданской сфере, однако впоследствии вернулся на службу в органы внутренних дел. По данным источников, он проходил службу в одном из отделов МВД в Ленинградской области, после чего был переведен в Пермский край. Инсайдеры не исключают возможности возвращения полковника Голдобина в центральный аппарат Главного управления по региону.

