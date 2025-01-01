Оборот в сфере общественного питания в Прикамье снизился на 1,1% Розничный товарооборот показал рост на 1,2% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно данным Пермьстата, за первые семь месяцев 2025 года, розничный товарооборот в Пермском крае показал рост на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 506,7 млрд руб. (в сопоставимых ценах).

В структуре розничной торговли региона в указанный период наблюдалось практически равное соотношение между непродовольственными (50,1%) и продовольственными товарами, напитками и табачными изделиями (49,9%).

Основная доля (98,5%) розничного товарооборота в крае за январь-июль 2025 года пришлась на торговые сети и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вне рынков. На долю рынков и ярмарок пришлось лишь 1,5% от общего объема продаж.

В сфере общественного питания Пермского края за семь месяцев 2025 года зафиксировано снижение оборота на 1,1% по сравнению с прошлым годом (в сопоставимых ценах), составив 29,6 млрд руб.

На начало августа 2025 года объём запасов товаров в розничных торговых организациях оценивался в 51,6 млрд руб., что позволяет обеспечить 38 дней торговли.

