В Пермском крае чиновники наказаны штрафом за несоблюдение своих обязанностей

В Красновишерске органы прокуратуры защитили интересы граждан, пострадавших от нападений бесхозных животных. После неоднократных жалоб на инциденты с нападениями собак прокуратура Красновишерского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев в деятельности местной администрации.

Было обнаружено, что, несмотря на наличие краевого финансирования, органом местного самоуправления не было надлежащим образом реализовано переданное государственное полномочие по обращению с безнадзорными животными. По итогам проверки главе муниципального образования внесено представление. По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ — «Нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов» — в виде штрафа.

Кроме того, прокурор обратился в суд в интересах двоих граждан, пострадавших от нападений безнадзорных животных. По результатам рассмотрения исковых заявлений с администрации Красновишерского муниципального округа в пользу пострадавших была взыскана компенсация морального вреда.

Как сообщает прокуратура Пермского края, судебные решения были исполнены муниципалитетом.

