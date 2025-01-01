Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония сформировала программу Органного фестиваля На филармонической сцене выступит московский дирижёр родом из Перми Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония открывает 90-й концертный сезон. Официальное открытие (6 +) запланировано на 1 октября. Государственный симфонический оркестр Челябинской области и лауреат XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского Энджел Вонг выступят с произведениями Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова.

Вскоре после концерта открытия начнётся первый в сезоне филармонический фестиваль — Органный (6 +). В нынешнем году филармония возвращается к традиционному компактному фестивальному формату. В прошлом году в качестве эксперимента концерты Органного фестиваля растянулись на два месяца, нынче же они пройдут, как и в прежние годы, в режиме интенсива с 1 по 9 ноября.

Особняком стоит концерт открытия фестиваля: он пройдёт в Большом зале филармонии 23 октября с участием дирижёра-резидента московского театра «Новая опера», дважды лауреата «Золотой маски» Дмитрия Волосникова.

Дмитрий Волосников родом из Перми, выпускник Пермского музыкального училища. На филармоническом фестивале под его руководством прозвучит масштабное произведение британского композитора сэра Карла Дженкинса — кантата Adiemus.

Для исполнения этого очень большого и сложного произведения соберётся исключительный состав. Впервые в Перми выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии.

Дмитрий Волосников, дирижёр:

— Привожу в Пермь на открытие Органного фестиваля лучший детский хор России — джаз-хор Свердловской детской филармонии. Показываем уникальный проект Карла Дженкинса — Adiemus. Эту музыку все знают, она звучала, например, в фильме «Аватар», но мало кто знает автора. С этой программой мы выступаем по всей России: во Владивостоке и в Москве играли с оркестром «Новой оперы», а недавно сыграли в «Зарядье» с БСО им. Чайковского.

В концерте также участвуют певицы Ирина Костина (сопрано) и Марина Вишневская (джаз-вокал), исполнитель на этнических духовых инструментах Сергей Клевенский, саксофонист Дмитрий Сарасек и камерный оркестр B-A-C-H. Партию органа исполнит лауреат Всероссийских и международных конкурсов Валерия Иванова.

Музыка одного из самых известных британских композиторов покорила весь мир. Она разрушает привычные каноны и стилистические барьеры. Кажется, что Карл Дженкинс освоил все существующие жанры, начиная от рекламных джинглов и кончая масштабными духовными опусами. Ему удаётся сочинять чарующую музыку, которая годами не покидает хит-парады.

Кантата Adiemus, написанная Дженкинсом в 1994 году, соткана из ритмов и мотивов со всего света: от аутентичного барокко до соула и джазовых импровизаций, академической и этнической музыки. Это мозаичное музыкальное полотно, в которое вплетены кельтские мелодии и вальсы Штрауса, шелест барокко и вздохи румбы, ласковая свирель и брутальный саксофон, мелодии Востока и Африки, отголоски Баха и Вивальди, Моцарта и Бетховена.

В кантате звучат величественные песнопения на никому не ведомом языке, придуманном Дженкинсом. Слова не несут смысловой нагрузки, они становятся частью звукового полотна. По задумке композитора, вокалисты играют голосом, а оркестр им подыгрывает.

Концерты органного фестиваля продолжатся с 1 ноября. В этом году в фестивале участвуют органисты из России, Германии и Польши; пермский орган будет выступать в дуэте с аккордеоном, флейтой и саксофоном, в ансамбле с камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода», с Уральским академическим камерным хором Пермской филармонии и с исполнителем тувинского горлового пения. Среди концертных программ — органные импровизации к фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин», духовная музыка, музыка главных органных авторов — от Баха до Таривердиева, целый вечер инструментальных концертов, этнические мелодии и многое другое.

Впервые в программе фестиваля — концерт «Пермские звёздочки» с участием музыкальных вундеркиндов — органистки Майи Мокрецовой и флейтистки Олеси Яманаевой.

