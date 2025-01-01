В новый корпус Лицея НИУ ВШЭ-Пермь 1 сентября пошли учиться 225 учеников Впервые идёт набор в 8-е классы Поделиться Твитнуть

С начала нового учебного года учащиеся Лицея при Высшей школе экономики в Перми пошли учиться в отремонтированный корпус, расположенный по ул. Технической, 22. В этом году обучаться здесь будут 22 человека.

Новый корпус Лицея открылся в рамках соглашений между администрацией краевой столицы и НИУ ВШЭ-Пермь.

Во время рабочего выезда в обновлённое здание 1 сентября губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что впервые в учебном заведении открылись 8-е классы, увеличен набор в 10-е классы. Таким образом, учиться здесь будет ещё больше детей.

«Важно поддерживать проект школ при вузах, который активно сейчас развивается. Вы уже сейчас выбрали трек для будущего развития, в том числе вашей карьеры. При помощи ВШЭ вы будете получать еще больше знаний и опыта, которые пригодятся вам в будущем. Если у вас всё будет получаться, то значит Пермский край в надежных руках», — обратился к учащимся Лицея глава региона.

Во время капитального ремонта в здании заменили инженерные коммуникации и кровлю, обновили фасад, отремонтировали также спортивный и актовый залы. Учебные аудитории оснастили современным оборудованием.

Ранее сообщалось, что учебный процесс в Лицее ориентирован на углублённое изучение профильных дисциплин, активное взаимодействие с преподавателями университета и на проектную деятельность, что позволит обучающимся пройти раннюю профориентацию и поступить в дальнейшем в высшие учебные заведения Пермского края.

Так, 11-классник Сергей Денисов рассказал, что учится в социально-экономическом классе, и в новом корпусе ему очень нравится.

«Мы углублённо изучаем математику, английский язык и обществознание. В будущем хочу поступить в ВШЭ на бакалавриат по информатике и бизнесу», — пояснил молодой человек.

Планируется, что со следующего учебного года в Лицее будут обучаться 400 человек. Приём в 8- и 10-й классы идёт по результатам конкурсного отбора и вступительных испытаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.