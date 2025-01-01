В Пермском крае похоронят участника СВО Михаила Мелехина Прощание с ним состоится в Юрлинском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

При выполнении служебных задач в рамках СВО на территории Украины погиб уроженец деревни Пож Михаил Мелехин. Об этом сообщается на официальной странице Юрлинского округа ВКонтакте.

Михаил родился 19 октября 1985 года. В каком качестве он служил на СВО и как погиб, местные власти не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 2 сентября в 12:00 в сельском клубе д. Пож (ул. Центральная, 10).

«Сегодня мы скорбим вместе с семьями наших героев! Мы гордимся нашими героями, помним каждого из них и чтим светлую память тех, кто пал в боях, выполняя священный долг», — отметили в администрации.

Всем родным и близким Михаила Мелехина выразили соболезнования.

