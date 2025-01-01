Искусственный интеллект составил расписание лекций и семинаров в Пермском университете Первая версия расписания устроила не всех Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) расписание учебных занятий на текущий год было сформировано с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет perm.aif.ru.

Ещё в период летних отпусков преподавателям сообщили, что в текущем году задача составления и оптимизации расписания будет возложена на ИИ. В конце лета исходная версия расписания вызвала у некоторых преподавателей определённые вопросы из-за неудобного времени занятий и позднего их окончания. Позднее представители нескольких факультетов ПГНИУ рассказали, что расписание было скорректировано — их пожелания были учтены.

Директор Центра общественных связей ПГНИУ Алексей Папулов подтвердил, что в этом году ИИ действительно привлекался при создании расписания. Это позволило автоматически учесть десятки параметров и характеристик: планируемое и фактическое число учащихся в группах, аудиторный фонд и лаборатории (наличие необходимого оборудования, количество мест), пожелания преподавателей, расстояние между аудиториями для оптимизации времени перемещения студентов и преподавателей между зданиями.

