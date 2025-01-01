Роспотребнадзор помог пермячке вернуть деньги за покупку бракованной одежды Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Пермское управление Роспотребнадзора помогло покупательнице из Перми выиграть суд с интернет-магазином.

Пермячка заказала куртки в магазине Caramel ВКонтакте, принадлежащем предпринимателю А.А. Шнайдерману. Доставка была осуществлена через постамат «Халва», общая стоимость заказа составила 4140 руб. (450 руб. за доставку и 3690 руб. за сам товар).

При получении товара выяснилось, что куртка не соответствует описанию, представленному в интернет-магазине, а также имеет дефект в виде видимых ниток под подкладкой. Покупательница потребовала от предпринимателя возврата полной суммы, включая стоимость доставки, однако тот отказал, утверждая, что товар соответствует договорным условиям.

Роспотребнадзор подготовил исковое заявление и направил его мировому судье судебного участка № 9 Индустриального района Перми.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме, вынеся заочное решение о взыскании с ИП Шнайдермана А.А. 3690 руб. за товар, 450 руб. за доставку, 2500 руб. в качестве компенсации морального вреда и 3320 руб. штрафа за игнорирование законных требований потребителя.

