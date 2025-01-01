В Кизеле Пермского края началось строительство новой котельной за 350 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Кизеле стартовало возведение современной блочно-модульной котельной

Министерство ЖКХ Пермского края

В Кизеле стартовало возведение современной блочно-модульной котельной. Как сообщили в МинЖКХ Пермского края, в рамках проекта будет смонтировано 6 котлов, суммарная мощность которых составит 45,6 МВт. Это решение обеспечит теплоснабжение и горячее водоснабжение для более 7 тыс. горожан и 12 объектов социальной инфраструктуры.

Действующая котельная, расположенная на ул. Дружбы народов, эксплуатируется с 1978 года. Значительный износ оборудования приводит к существенным потерям тепла.

Новый объект строится в рамках региональной программы модернизации системы теплоснабжения. На реализацию проекта направлено более 350 млн руб. из краевого и муниципального бюджетов.

