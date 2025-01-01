За падение снега на ребёнка в Перми осуждена директор управляющей компании Поделиться Твитнуть

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесен обвинительный приговор 39-летней руководительнице управляющей компании.

В материалах дела сказано, что возглавлявшая УК обвиняемая не организовала должный надзор за состоянием крыши жилого дома на ул. Адмирала Старикова и своевременное удаление снега и наледи. Из-за этой халатности в марте 2025 года с крыши строения на ребёнка, приближающегося к подъезду, обрушилась масса снега. Несовершеннолетний получил серьёзные повреждения, оценённые как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая полностью признала свою вину и активно помогала следствию.

Действия подсудимой были расценены судом согласно п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ как предоставление услуг, не обеспечивающих безопасность жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло нанесение тяжкого вреда здоровью человека.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, включая выплату компенсации морального ущерба в сумме 300 тыс. руб., суд приговорил пермячку к штрафу 150 тыс. руб.

Данное судебное решение ещё не вступило в силу.

