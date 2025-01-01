Первоклассников Верхнекамья поздравили с Днём знаний Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» к новому учебному году направил около 3 млн руб. на подарки первоклассникам Березников, Соликамска, Александровска, Чердыни и Красновишерска. 1 сентября в подарок от компании яркие дождевики со светоотражающими элементами получили более 3 тыс. первоклассников из этих городов.

Для детей сотрудников «Уралкалия», идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу. Им также были вручены 680 сертификатов на канцелярские товары и принадлежности.

С 2020 года компания направила на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 14 млн руб.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— День знаний — это начало нового и увлекательного этапа в жизни детей. Для «Уралкалия» стало доброй традицией поздравлять первоклассников. Организация праздничных мероприятий для детей сотрудников и помощь с приобретением канцтоваров является частью социального пакета компании. Кроме того, «Уралкалий» вручает первоклассникам подарки. Такая помощь является важным направлением благотворительной деятельности. Полезные подарки сделают первый учебный день праздничным и запоминающимся для всех детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.