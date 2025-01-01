Пермский край занял 16 место в РФ по доле высокопроизводительных рабочих мест Ключевым драйвером роста стали обрабатывающие производства Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ООО «Пермские насосы»

Согласно исследованию, опубликованному РИА Новости 1 сентября 2025 года, в Пермском крае на каждую тысячу работающих приходится 406 рабочих мест с высокой производительностью. Это позволило региону занять 16-ю строчку в общероссийском рейтинге.

Отмечается, что в 2024 году Пермский край продемонстрировал увеличение числа таких рабочих мест на 5,5%. Аналитики подчеркивают, что ключевым драйвером роста стали обрабатывающие производства, генерирующие 38% от общего числа высокопроизводительных рабочих мест.

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Наименьшее количество высокопроизводительных рабочих мест зафиксировано в Республике Дагестан, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике — ключевой фактор для роста производительности труда и более рационального использования трудового потенциала. Это особенно важно в текущих условиях развития российской экономики. Кроме того, это способствует улучшению материального положения работников.

