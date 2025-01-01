Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской галерее откроется одновременно три экспозиции Первой постоянной экспозицией в новом здании галереи станет пермская деревянная скульптура Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Дата открытия Пермской художественной галереи в новом здании по-прежнему неизвестна, но известно, что в первый день работы по новому адресу одновременно откроются три экспозиции: постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры и две временные — выставка предметов из фондов галереи «Дом» и выставка-игра «Искусство по полочкам» в образовательном центре.

Экспозиция пермской деревянной скульптуры расположится в специальном пространстве, талантливо и остроумно спроектированном дизайнерами Игорем Чиркиным и Павлом Пришиным. Конфигурация зала имитирует трёхнефный храм; к храмовой архитектуре отсылает и структура помещения — центральное пространство и два боковых прохода, и его детали — полукруглые ниши, аркады, дверные проёмы. Зал выполнен в светлых, торжественных тонах и отделан светлым деревом. В деревянном потолке открываются окна прямо в небо, давая доступ в зал дневному свету; ещё одно окно расположено над входом — оно создаёт дополнительную игру света в закатное время.

Структура помещения позволит разместить несколько визуальных акцентов: так, в фокусе двух боковых проходов расположатся «ударные» экспонаты — распятие из Соликамска и царские врата.

Экспозиция деревянной скульптуры находится на верхнем из трёх экспозиционных этажей нового здания. Она замыкает большой музейный маршрут, как это было в здании собора, где зритель попадал к «пермским богам» после осмотра остальных экспозиций. К счастью, архитекторы и дизайнеры нового музейного здания предусмотрели возможность доступа в каждую из 14 экспозиций галереи отдельно. Зритель, желающий посмотреть только деревянную скульптуру, сможет пройти прямо к ней. Именно так будет организован подход к экспозиции на открытии музея.

В тот же день откроется большой выставочный зал на первом этаже, предназначенный для сменных экспозиций. Специальное выставочное помещение галерея получает впервые; как рассказала директор галереи Юлия Тавризян, здесь планируется чередовать временные выставки предметов из фондов галереи с межмузейными проектами.

В день открытия нового здания здесь расположится фондовая выставка «Дом» (0+), которая будет полностью состоять из предметов, никогда не выставлявшихся или выставлявшихся давно и редко. Большинство из них после окончания работы выставки отправятся в хранилище и в основную экспозицию не войдут, но зрители этой, первой выставки смогут убедиться, насколько разнообразна коллекция галереи, в которой хранятся не только картины и рисунки.

Выставка будет посвящена идее дома — уютного пространства, которое человек может назвать «своим». Именно такой дом галерея надеется обрести в новом здании.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— «Дом» — неисчерпаемая тема для интерпретаций. Авторы выставки решили остановиться на понимании дома как места покоя, радости, предметной границы внешнего мира и мира внутреннего, человеческого, места, где есть отражение и окружающего мира, и индивидуальных черт хозяина этого дома.

Особенность выставки в том, что здесь нет стилизаций интерьеров или декораций, имитирующих ту или иную эпоху, нет образа идеального дома, каким он предстаёт в некоторых произведениях искусства. Здесь всё перемешано, как перемешано в любом доме, где живут поколения одной семьи, где многое осталось от прошлого и многое привнесено настоящим.

Внутренние жилые пространства дома на выставке показаны условными зонами: гостиная, столовая, кабинет, детская, будуар, терраса. В этих зонах будет представлено порядка 170 экспонатов: живопись русских и советских художников — Игоря Грабаря, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского, Александра Моравова, Петра Петровичева, Александра Савинова, Ивана Борисова, Александра Репина и других; рисунки и гравюры Иллариона Голицына, Анатолия Каплана, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и многих других; произведения прикладного искусства XIX-XX веков, скульптура.

Особая роль отведена мебели. Это одна из «молчащих» коллекций галереи, которая крайне редко выходит к зрителю. Можно будет полюбоваться, например, на целый набор резных кресел XVIII века из карельской берёзы, на буфет 1870-х годов из красного дерева, изящные столики, этажерки и жардиньерки XIX века, практически вышедшие ныне из повседневного обихода подсвечники, пресс-папье и письменные приборы, многочисленные статуэтки и интерьерную живопись. Всё это было специально отреставрировано в преддверии переезда.

Наконец, третья выставка откроется в тот же день в образовательном центре, расположенном в одном из старинных зданий завода им. Шпагина, бывших железнодорожных мастерских. Отреставрированный заводской корпус соединяется с фойе основного здания галереи. Юлия Тавризян называет этот центр именно образовательным, а не детским, поскольку мастер-классы и другие активности здесь будут рассчитаны не только на детей — планируется большой цикл событий для посетителей разного возраста; однако дети — основная целевая аудитория образовательного центра, и первая выставка здесь будет именно детской.

Выставка-игра «Искусство по полочкам» (0+) на примере новой галереи будет знакомить зрителей с тем, что такое большой современный музей, с его функциями и ролью в жизни общества. В пространстве выставки зрители найдут ответы на вопросы: когда появились первые музеи и какие музеи существуют в мире сегодня? Как устроен современный музей? Какие специалисты в нем работают? Что такое музейная коллекция и экспонат?

Основной принцип создания экспозиции — игровой: с каждым объектом и экспонатом на выставке можно играть и взаимодействовать. Художница и музейный педагог Яна Дорофеева создала макет нового здания галереи, похожий на кукольный домик, и крошечные фигурки — картины и скульптуры, которые дети смогут расставлять в этом макете, создавая собственные варианты музейной экспозиции.

Этот раздел детской выставки называется «Музей снаружи и внутри». Есть также раздел «Музеи мира», посвящённый разнообразию музеев в современном мире; один из его экспонатов — рисованная карта с обозначением местонахождения музеев.

Третий раздел выставки — «Музейная коллекция» — рассказывает о количественном и качественном составе коллекций Пермской галереи. Здесь есть игровой деревянный конструктор и художественные муляжи экспонатов из всех коллекций галереи, и с любым из них можно играть.

Наконец, есть раздел «Музейные профессии»: несколько нарисованных персонажей — Куратор, Инсталлятор, Музейный педагог и другие — рассказывают о своих профессиях.

После открытия нового здания экспозиции будут открываться с шагом в два месяца. Всего их будет 14. Впервые будут представлены нумизматическая коллекция, коллекция изделий из драгоценных металлов, для демонстрации которых создаётся бронекладовая, и коллекция редкостей, среди которых — знаменитые египетские мумии.

