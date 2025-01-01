На маршрут №14 в Перми вновь выпущены автобусы-«гармошки» Сочлененные автобусы планируется запустить и на маршруте №15 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В дептрансе Перми сообщили, что с 1 сентября на городской маршрут №14 вновь выпущены автобусы-«гармошки».

Ранее, в 2019 году, именно на этом маршруте курсировали последние два автобуса особо крупного класса в Перми — две бывшие в употреблении машины марки MAN, их доставили из Люксембурга.

Cегодня на маршрут вышли 19 новых автобусов ЛиАЗ-6213, принадлежащих ООО «ЯТК-2». Для удобства оплаты проезда в каждом автобусе установлено 11 валидаторов. Салоны оборудованы кондиционерами, медиапанелями, датчиками, подсчитывающими количество пассажиров, а также USB-разъемами для подзарядки гаджетов.

Сочлененные автобусы планируется запустить и на маршруте №15 в текущем году.

Ожидается, что к концу года в Перми будет эксплуатироваться более 100 автобусов особо крупного класса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.