На СВО погиб 21-летний военнослужащий из Пермского края Родион Томилов С ним простятся 2 сентября на малой родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В зоне боевых действий СВО погиб уроженец Верещагино, наводчик мотострелкового отделения Родион Томилов. Об этом сообщили представители муниципалитета в социальных сетях.

Родион родился 17 января 2004 года. Окончил школу № 121, а после получил профессию электросварщика ручной сварки. Трудился по специальности, а также работал в сетевых магазинах. Молодой человек погиб 2 июля этого года.

«Искренние соболезнования маме Наталье Анатольевне, сёстрам Ангелине и Ульяне, всем родным и близким», — говорится в сообщении администрации округа.

Прощание с военнослужащим состоится 2 сентября в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

