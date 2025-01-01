На СВО погиб 21-летний военнослужащий из Пермского края Родион Томилов
С ним простятся 2 сентября на малой родине
В зоне боевых действий СВО погиб уроженец Верещагино, наводчик мотострелкового отделения Родион Томилов. Об этом сообщили представители муниципалитета в социальных сетях.
Родион родился 17 января 2004 года. Окончил школу № 121, а после получил профессию электросварщика ручной сварки. Трудился по специальности, а также работал в сетевых магазинах. Молодой человек погиб 2 июля этого года.
«Искренние соболезнования маме Наталье Анатольевне, сёстрам Ангелине и Ульяне, всем родным и близким», — говорится в сообщении администрации округа.
Прощание с военнослужащим состоится 2 сентября в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».
