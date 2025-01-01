«Протон-ПМ» передал в пермский авиатехникум полноразмерную модель ракетного двигателя Поделиться Твитнуть

К началу нового учебного года компания «Протон-ПМ» (входит в структуру «НПО Энергомаш» Роскосмоса), передала Пермскому авиатехникуму им. Швецова полноразмерный макет двигателя РД-275, используемого в первой ступени ракеты-носителя «Протон». Макет установлен в специально оборудованной аудитории, где уже выставлены образцы аэрокосмической техники, предназначенные для обучения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам директора техникума Александра Дическула, полномасштабная модель РД-275 даст возможность студентам изучать конструкцию ракетных двигателей на практике. Он отметил, что давно вынашивал идею размещения настоящего ракетного двигателя в стенах учебного заведения. Открытие современного корпуса в 2024 году и празднование 90-летия присвоения техникуму статуса авиационного создали для этого подходящие условия.

Техникум является важным партнером «Протон-ПМ», где трудятся около 250 его выпускников. Совместно реализован проект создания Центра дуального образования, подготовившего более сотни специалистов, обладающих компетенциями станочника, технолога и оператора современного оборудования. Студенты техникума проходят практику на предприятии с последующим заключением целевого договора. В прошлом году почти 50 студентов проходили стажировку в цехах и технологических бюро «Протон-ПМ».

Двигатель РД-275, разработанный для первой ступени ракет-носителей «Протон», был освоен в производстве в Перми в 1992 году. Именно эти двигатели вывели на орбиту первые модули МКС — «Зарю» и «Звезду». За годы эксплуатации РД-275 продемонстрировал высокий коэффициент надежности (0,998) и был удостоен звания «Гордость Отечества» в 2007 году. Аналогичный макет представлен на выставке «Мы защищаем свой родной дом» на заводе им. Шпагина.

