Синоптики рассказали о самом тёплом и самом холодном 1 сентября в Прикамье

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье 1 сентября по погоде может может сильно отличаться от года к году. Интересную статистику подготовил Пермский ЦГМС.

Самые холодные первые дни осени, когда температура не поднималась выше +9 градусов, наблюдались в 1993, 1997 и 1998 годах. Причем, в 1997 году было особенно дождливо, а в 1998-м — ветрено. Самое морозное утро 1 сентября зафиксировано в 1906 году: тогда термометр показал 0°С. Из недавних лет холодное утро 1 сентября наблюдалось в 2015 и 2021 годах.

Самое жаркое 1 сентября было в 1995 году, когда днём воздух прогрелся до +29,6°С. Жаркая погода радовала и в 2020 году, тогда максимальная температура составила +27,3°С.

В 2025 году 1 сентября в Пермском крае будет относительно тёплым. Дневная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В юго-западных районах днём и в северо-западных районах вечером возможен небольшой дождь. В Перми — преимущественно без осадков.

